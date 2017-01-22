Центробанк Китая провел крупнейшую интервенцию в истории страны

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Денежный рынок Китая в преддверии крупнейшего праздника - китайского Нового года - получил 1,13 трлн юаней.

Денежный рынок Китая получил крупнейшее вливание в истории страны

В начале недели денежный рынок Китая получил от Народного Банка Китая 1,13 трлн, что является крупнейшим вливанием средств за всю историю страны, сообщают агентства Reuters и Bloomberg.

Свежие денежные вливания НБК превысили предыдущие в десять раз. На предыдущей неделе Нацбанк Китая осуществил вливание денежных инвестиций на сумму 100 млрд юаней.

Финансовые вливания Центрального Банка Китая традиционно связаны с китайским Новым годом, во время которого в стране увеличивается спрос на деньги.

"Спрос на деньги обычно резко увеличивается перед китайским Новым Годом, также известным как Праздник весны", - отмечает Bloomberg.

В этом году праздник начнется 27 января и закончится 2 февраля.

Напомним, ранее во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сообщил о начале нового экономического этапа в развитии страны. По его словам, росту ВВП Китая будет способствовать внутреннее потребление, а не внешние прямые инвестиций, наращивание производства и экспорт.

Появление Си Цзиньпина в Давосе - это первый в истории случай, когда лидер Китая принял участие во Всемирном экономическом форуме. Издание Bloomberg писало, что он займет роль "немилого лидера бизнес элит", выступив чемпионом и адвокатом процесса глобализации.