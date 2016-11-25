Центробанк Китая понизил курс юаня до восьмилетнего минимума

Курс национальной валюты по отношению к американскому доллару снизился на 83 базисных пункта.
"Сейчас сложно судить - достиг ли юань к доллару минимальных значений, однако большие валютные запасы и политика центробанка препятствуют хаотичному колебанию обменного курса жэньминьби к американской валюте. Нынешнее снижение позволяет правительству контролировать уровень рисков", - отметил аналитик инвестиционной компании Dongfang Securities Ван Цзяньчэн.
Тем временем главный экономист Банка коммуникаций Лянь Пин считает понижение курса юаня кратковременным.
"Нынешнее падение не продлится долго", - сообщил он.
Колебания курса юаня по отношению к доллару начались сразу после проведения правительством Китая реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару. В августе 2015 года руководством Центробанка Китая было принято решение оптимизировать методику расчета валютного курса за счет повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо (разницы поступлений и расходов денежных средств за определенный период времени) во внешней торговле КНР и укрепления позиций юаня по отношению к валютам других стран.
Согласно реформе, колебания биржевого курса юаня по отношению к официальному паритетному (устанавливается Народным банком Китая), не должны превышать 2%.
Напомним, в ноябре 2016 года китайским финансистам удалось стабилизировать курс национальной валюты после ее 12-ти дневного падения.ТАСС