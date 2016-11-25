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Центробанк Китая понизил курс юаня до восьмилетнего минимума

25 ноября в 13:34

Курс национальной валюты по отношению к американскому доллару снизился на 83 базисных пункта.

юань
Курс национальной валюты Китая понизился до восьмилетнего минимума
Bloomberg
Народный банк Китая в пятницу, 25 ноября, установил курс национальной валюты страны на уровне 6,9168 юаня за доллар, это рекордный минимум юаня за последние 8,5 лет.

"Сейчас сложно судить - достиг ли юань к доллару минимальных значений, однако большие валютные запасы и политика центробанка препятствуют хаотичному колебанию обменного курса жэньминьби к американской валюте. Нынешнее снижение позволяет правительству контролировать уровень рисков", - отметил аналитик инвестиционной компании Dongfang Securities Ван Цзяньчэн.

Тем временем главный экономист Банка коммуникаций Лянь Пин считает понижение курса юаня  кратковременным.

"Нынешнее падение не продлится долго", - сообщил он.

Колебания курса юаня по отношению к доллару начались сразу после проведения правительством Китая реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару. В августе 2015 года руководством Центробанка Китая было принято решение оптимизировать методику расчета валютного курса за счет повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо (разницы поступлений и расходов денежных средств  за определенный период времени) во внешней торговле КНР и укрепления позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Согласно реформе, колебания биржевого курса юаня по отношению к официальному паритетному (устанавливается Народным банком Китая), не должны превышать 2%.

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Напомним, в ноябре 2016 года китайским финансистам удалось стабилизировать курс национальной валюты после ее 12-ти дневного падения.

По материалам: ТАСС
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