Цена сигарет после повышения акцизов на 40% вырастет на 4-5 грн

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В среднем пачка сигарет будет стоить 23 грн.

Цена на сигареты в Украины в 2017 году вырастет на 4-5 грн tsn.ua

В 2017 году пачка сигарет в Украине вырастет в стоимости на 4-5 гривень после планируемого повышения акцизов на 40%.

"В среднем цена пачки сигарет должна вырасти на 4,5-5 грн – до 23 грн", - сказал директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании "JTI Украина" Александр Когут.

По его словам, представители отрасли уже несколько лет настаивают на необходимости принятия долгосрочного плана повышения акцизных ставок – на 3-5 лет.

Верховная Рада вечером во вторник, 20 декабря, поддержала проект закона №5132 О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Законопроект, необходимый для принятия государственного бюджета на 2017 год, предусматривает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия, а также рентных ставок за пользование недрами и частотами.

Как заявлял министр финансов Украины Александр Данилюк, государственный бюджет Украины на 2017 год может быть принят Верховной Радой уже 20 декабря.

Ранее в БПП прогнозировали, что госбюджет может быть принят в ночь на 23 декабря.

Напомним, что 20-23 декабря Верховная Рада работает в пленарном режиме. Потом пленарное заседание состоится 10 января 2017 года. Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты, связанные с госбюджетом. "Это будет бюджетная неделя. Для нас важно составить повестку дня таким образом, чтобы мы смогли рассмотреть все законопроекты, необходимые для принятия бюджета", - сказал он на заседании согласительного совета.