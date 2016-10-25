Цена нефти снижается на опасениях вокруг сделки ОПЕК

Нефть дешевеет из-за сомнений в достижении решения по заморозке добычи. Стоимость Brent опускалась до 51,37 доллара за баррель.

Цена нефти Brent опускается РИА Новости

Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне ожиданий инвесторов, что сделка по заморозке добычи нефти странами ОПЕК может не состояться из-за нежелания Ирака уменьшать добычу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% — до 51,37 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI оставалась на уровне предыдущего закрытия в 50,52 доллара за баррель.

"С учетом того, что Иран, Ливия и Нигерия уже исключены (из сделки по ограничению добычи — ред.), исключение из списка Ирака, который производит 4,7 миллиона баррелей нефти в день, может побудить других отказаться от сделки или сильно ослабит итоговое соглашение", — приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика Citi Futures Тима Эванса.

В воскресенье глава иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалах аль-Амри заявил, что Ирак не намерен снижать достигнутый уровень добычи нефти, который составляет сейчас 4,7 миллиона баррелей в день. Кроме того, министр нефти страны Джабар аль-Лаиби призвал разрешить Ираку не участвовать в сделке о заморозке уровня добычи нефти в связи с борьбой страны против ИГИЛ.

Напомним, на стоимость нефти также влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года

Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран.