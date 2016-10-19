Цена нефти Brent превысила $ 52 на данных о снижении запасов в США

Нефть дорожает в среду почти на 1% после выхода данных о снижении запасов сырья на рынке США, а также на оптимистических комментариях ОПЕК о перспективах заключения соглашения об ограничении добычи.

РИА Новости

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,9% до $ 52,14 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,9% - до $ 50,76 за баррель.

Согласно данным отраслевого American Petroleum Institute, запасы нефти сократились в США на 3,8 млн баррелей за предыдущую неделю. Официальные данные об уровне резервов будут опубликованы в среду вечером, и участники рынка ожидают роста уровня запасов.

Генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо выразил оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения между добывающими странами и уверенность, что Россия "направит на встречу 29 октября представителей высокого уровня".

Рост экономики Китая, согласно опубликованным в среду данным, совпал с ожиданиями и составил 6,7% в третьем квартале. Это также стало позитивным фактором для рынка нефти.

При этом в сентябре Китай увеличил переработку нефти на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча нефти упала почти на 10%.

Аналитики считают, что цены будут колебаться в районе текущего уровня вплоть до конца ноября, когда состоится конференция ОПЕК.