Цена нефти Brent осталась выше $ 53 за баррель

Нефть, подорожав в понедельник до максимума за последний год, во вторник слабо корректируется вниз, однако Brent по-прежнему держится выше отметки в $ 53 за баррель, а на рынке преобладают, скорее, "бычьи" настроения.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на 5 центов до $ 53,09 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились на 8 центов - до $ 51,27 за баррель.

Накануне цены выросли на 3% на заявлениях президента России о готовности России присоединиться к договоренности стран ОПЕК об ограничении добычи, оптимизме в отношении возможности заключения соглашения между самими странами ОПЕК.

"В сложившейся ситуации заморозка или даже сокращение добычи является, пожалуй, единственно правильным решением для сохранения устойчивости всей мировой энергетики", - сказал он.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих также выразил оптимизм по поводу перспектив соглашения и предположил, что цены вскоре могут подняться до $ 60 за баррель.

Brent в ходе сессии в понедельник в один из моментов стоила $ 53,73, что является максимумом с октября 2015 года, а завершились торги на отметке в $ 53,14 за баррель.

Цены на нефть будут оставаться волатильными на этой неделе на фоне потока новостей из Стамбула, где проходит энергетический конгресс.

ОПЕК принципиально договорилась о снижении добычи на 1-2% и теперь хочет уговорить другие добывающие страны также присоединиться к этой сделке.

На этой неделе выйдут прогнозы по рынку нефти Международного энергетического агентства, статистика ОПЕК по добыче.

Аналитики Commerzbank считают, что на рынке укрепилась уверенность в дальнейшем росте цен. В то же время в Goldman Sachs предупреждают, что баланс спроса и предложения может и не восстановиться в 2017 г. из-за роста поставок из Ливии, Нигерии и Ирака, а также возможного увеличения добычи американскими производителями сланцевой нефти.