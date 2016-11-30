Цена на нефть вновь растет после падения почти на 4%

Brent увеличилась до 47,65 доллара за баррель.

Цены на нефть, упав во вторник почти на 4%, вновь перешли к росту dni.ru

Мировые цены на нефть в среду, 30 ноября, перешли к росту после падения днем ранее почти на 4% на фоне ожиданий итогов встречи ОПЕК, которая состоится позднее в Вене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.46 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,70%, до 47,65 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,57%, до 45,49 доллара за баррель.

На сегодня в Вене запланирована встреча стран ОПЕК, однако сохраняется неопределенность вокруг того, смогут ли страны достичь итогового соглашения. Во вторник СМИ сообщили, что Иран планирует "заморозить" добычу в начале 2017 года после того как вернет себе долю на рынке. В то же время министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что его страна не готова идти на сокращение производства.

По мнению Зангане, в первую очередь, снизить объем производства нефти должны страны, увеличившие его, пока Иран находился под международными санкциями. В частности, во вторник Иран в письме ОПЕК заявил, что хочет, чтобы Саудовская Аравия снизила свой уровень добычи нефти на 1 миллион баррелей в день, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма. Это гораздо больше, чем предлагает Эр-Рияд, отметили собеседники агентства.

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.