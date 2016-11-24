Цена на нефть слабо растет в ожидании новостей от ОПЕК по ограничению добычи

Эксперты картеля уже подготовили заключительный пакет предложений для обсуждения.
По состоянию на 07.57 по киевскому стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04%, до 48,97 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15%, до 48,01 доллара за баррель.
В среду министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби сообщил, что его страна готова сократить добычу нефти и сотрудничать со странами-членами ОПЕК. Слова министра позитивно были восприняты инвесторами, поскольку ранее Ирак неоднократно заявлял, что ОПЕК должна позволить ему продолжать наращивать добычу без каких-либо ограничений.
Однако у трейдеров все еще остаются сомнения в возможности достижения картелем итогового соглашения об ограничении уровней добычи.
Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.Прайм