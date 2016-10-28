Цена на нефть марки Brent осталась выше $ 50

Цена стабильна в ожидании новостей о переговорах добывающих стран

Цены на нефть стабильны после трех дней падения, вызванного растущим пессимизмом в отношении перспектив сделки между странами ОПЕК о снижении добычи.

Котировки декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 8 центов до - до $ 50,55 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 6 центов до $ 49,78 за баррель.

Иран, Ирак считают, что они не должны участвовать в соглашении, Россия согласна только на заморозку, но не на снижение производства. Шансы на эффективное соглашение об ограничении добычи странами ОПЕК выглядят все более призрачными, и на этом фоне повышается вероятность дальнейшего снижения цен на нефть.

В то же время на этой неделе в Вене пройдут очередные консультации добывающих стран для обсуждения квот на добычу нефти, и рынок ждет очередных комментариев и новостей.