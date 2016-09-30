Цена на нефть Brent опустилась ниже $ 49

Нефть, подорожавшая за два дня на 7% на новостях о достижении предварительной договоренности о снижении добычи, в пятницу утром корректируется вниз.

РИА Новости

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,7% - до $ 48,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,6% - до $ 47,55 за баррель.

Договоренности ОПЕК о снижении добычи до 32,5-33 млн баррелей в день могут и не привести к результату или вовсе сорваться из-за разногласий между странами. В то же время инвесторы стали с большим оптимизмом смотреть на перспективы рынка.

Соглашение ОПЕК, ускорив сокращение запасов, снимает часть понижательных рисков для цен в краткосрочной перспективе, считают в Credit Suisse. Участников рынка впечатлила готовность стран ОПЕК, несмотря на разногласия, впервые с 2008 года достичь компромисса.

Достигнутые договоренности могут означать, что ведущие производители нефти, в том числе Саудовская Аравия и Иран, и в дальнейшем смогут координировать свои действия на рынке. Кроме того, ведущие страны ОПЕК фактически отказываются от стратегии двух последних лет, когда главным для них было поддержание роли на рынке в борьбе с компаниями-конкурентами из США. Многие детали и сроки реализация достигнутых в Алжире договоренностей остаются, однако, под вопросом.

Специальная комиссия должна будет определить до 30 ноября, на какой объем должна будет снизить добычу каждая из стран, чтобы суммарно производство сырья ОПЕК сократилось с текущих 33,2 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК считают, что ожидавшее достижение баланса спроса и предложения на рынке нефти, если ничего не делать, произойдет, в лучшем случае, в конце 2017 года, причем по сравнению с июнем прогнозы в отношении сроков достижения этого баланса отдалились. Если страны ОПЕК, чтобы ускорить ребалансировку, снизят добычу на 700 тыс. баррелей в день, то избыток предложения сырья на рынке может исчезнуть уже к концу года, свидетельствуют оценки Международного энергетического агентства. Goldman Sachs считает, что в случае реализации соглашения цены могут вырасти на $ 7-10. В то же время сделка может оказаться на руку производителям сланцевой нефти в США, которые, по прогнозам, в 2017 году будут наращивать добычу.