Цена на Brent держится выше $ 50 за баррель

Окончательное решение об ограничении добычи "черного золота" должно быть принято на следующей встрече организации, которая пройдет 30 ноября в Вене

Нефть отыгрывает сообщения о достижении ОПЕК соглашения по ограничению добычи "черного зол telegraph.co.uk

во вторник утром, 4 октября, снижаются, корректируясь вниз после сильного ралли на соглашении стран ОПЕК о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.30 по киевскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,24% - до 50,77 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,35% - до 48,64 доллара за баррель.

Договоренность стран ОПЕК о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка по-прежнему способствует удорожанию "черного золота". Картель на неформальной встрече в Алжире в среду согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по опасениям инвесторов могут и не привести к результату или вовсе сорваться из-за разногласий между странами.

Цены на нефть росли в понедельник, поскольку инвесторы надеются на достижение окончательного соглашения ОПЕК на встрече в конце ноября. Однако при этом давление оказывает укрепляющийся доллар и перспективы увеличения производства "черного золота" со стороны Ирака, Ирана, Нигерии и Ливии в четвертом квартале этого года.

Так, добыча нефти и конденсата Ирана в сентябре составила около 2,8 миллиона баррелей в сутки. Данный показатель практически совпадает с досанкционным уровнем производства страны.

"В настоящее время на рынке ощущается оптимизм и волнение, поскольку (участники рынка - ред.) ожидают какого-либо подтверждения соглашения или дополнительного участия от не входящих в ОПЕК государств", - приводит агентство слова аналитиков Morgan Stanley.

Напомним, в ходе энергетического форума в Алжире страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.