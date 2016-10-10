Цена Brent впервые за год превысила $ 53 за баррель

Нефть дорожает на оптимизме по поводу соглашения России и ОПЕК об ограничении добычи "черного золота".

Нефть марки Brent подорожала до $ 53,2 за баррель. Neftegaz

Цены на нефть Brent в ходе торгов в понедельник, 10 октября, впервые с первой половины октября 2015 года поднялись выше $ 53 за баррель.

По состоянию на 16:40 по киевскому времени декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $ 1,27 (2,43%) - до $ 53,2 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $ 1,2 (2,41%) - до $ 51,01 за баррель.

Рост цен на "черное золото" обусловлен оптимизмом по поводу соглашения России и ОПЕК об ограничении добычи. В частности, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, Россия готова присоединиться к соглашению о заморозке или даже сокращению добычи и призывает другие нефтедобывающие страны последовать ее примеру.

Напомним, в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. В течение ближайших полутора месяцев пройдет еще серия встреч, которые готовятся к ноябрьской конференции ОПЕК, что может свидетельствовать о серьезности намерений стран ОПЕК прийти к соглашению.

В то же время единства в рядах стран ОПЕК нет. Так, министерство нефти Ирака в воскресенье сообщило, что оно призывает работающие в стране компании продолжать увеличивать добычу в 2017 году.