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Цена Brent впервые за год превысила $ 53 за баррель

10 октября в 17:11

Нефть дорожает на оптимизме по поводу соглашения России и ОПЕК об ограничении добычи "черного золота".

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Нефть марки Brent подорожала до $ 53,2 за баррель.
Neftegaz
Цены на нефть Brent в ходе торгов в понедельник, 10 октября, впервые с первой половины октября 2015 года поднялись выше $ 53 за баррель.

По состоянию на 16:40 по киевскому времени декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $ 1,27 (2,43%) - до $ 53,2 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $ 1,2 (2,41%) - до $ 51,01 за баррель.

Рост цен на "черное золото" обусловлен оптимизмом по поводу соглашения России и ОПЕК об ограничении добычи. В частности, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, Россия готова присоединиться к соглашению о заморозке или даже сокращению добычи и призывает другие нефтедобывающие страны последовать ее примеру.

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Напомним, в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. В течение ближайших полутора месяцев пройдет еще серия встреч, которые готовятся к ноябрьской конференции ОПЕК, что может свидетельствовать о серьезности намерений стран ОПЕК прийти к соглашению.

В то же время единства в рядах стран ОПЕК нет. Так, министерство нефти Ирака в воскресенье сообщило, что оно призывает работающие в стране компании продолжать увеличивать добычу в 2017 году.

По материалам: Интерфакс
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Тэги нефть ОПЕК добыча соглашение
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