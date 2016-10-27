Цена Brent установилась на отметке $ 50 за баррель

Цена нефти Brent держится на отметке $ 50 после разнонаправленных колебаний: сначала цены выросли на данных о снижении запасов нефти в США, а затем - упали из-за сохраняющихся сомнений в способности добывающих стран восстановить баланс спроса и предложения.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в итоге выросли на 7 центов - до $ 50,05 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 6 центов - до $ 49,24 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе снизились на 553 тыс. баррелей, хотя опрошенные The Wall Street Journal эксперты прогнозировали рост запасов на 2,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов в США упали на 3,35 млн баррелей, бензина - на 1,96 млн баррелей. В то же время падение запасов пришлось в основном на западное побережье, что менее значимо для ситуации на рынке в целом. Производство нефти в США вновь выросло за неделю.

"У инвесторов нет уверенности, сможет ли ОПЕК реализовать на практике свои предварительные договоренности о снижении добычи", - пишут аналитики ANZ, комментируя общее настроение на рынке.