Цена Brent превысила $ 57 за баррель

Рынок "черного золота" отыгрывает позитивные данные Минэнерго США по запасам нефтепродуктов.

Цена нефти стремительно растет theatlantic.com

Мировыев пятницу, 30 декабря, отыгрывают данные о снижении запасов нефтепродуктов в США от министерства энергетики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.17 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44% - до 57,10 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,35% - до 53,96 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, увеличились на 0,6 миллиона баррелей - до 486,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,060 миллиона баррелей - до 483,34 миллиона баррелей.

В то же время, по данным ведомства, запасы бензина в стране сократились на 1,6 миллиона баррелей - до 227,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - на 1,32 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей - до 151,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали меньшее снижение индикатора - на 1,78 миллиона баррелей.

В связи с этим, как пишет Reuters, рынок "черного золота", вероятно, сосредоточится на позитивных данных Минэнерго США по запасам нефтепродуктов. В частности, это должно привести к увеличению числа "бычьих" позиций по нефти марки WTI.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.