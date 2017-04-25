Цена "борщевого набора" выросла на 31,5%

Стоимость капусты увеличилась на 57,6%.

Борщ - удовольствие не из дешёвых iveinternet.ru

Цены на основныеборщевого набора выросли на 31,5%. Об этом сообщает "Украинская аграрная конфедерация".

Наиболее существенный рост стоимости наблюдается у капусты - на 57,6% (до 6,65 грн/кг). Морковь подскочила в цене на 43,1% (до 6,77 грн/кг), лук репчатый - на 36,1% (до 5,28 грн/кг), свеклу - на 23,8% (до 5,25 грн/кг), картофель - на 7,8% (до 6,80 грн/кг).

"Цены на рынке плодоовощной продукции толкает вверх довольно непростая ситуация - к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильными", - говорится в сообщении.

Напомним, по мнению экспертов, данные Госстата не отражают реальных изменений цен на овощи в стране. Об этом пишет в своей статье для ZN.UA доктор экономических наук Андрей Ревенко.

Подробнее читайте в материале Андрея Ревенко "Как в Украине считают потребительскую инфляцию. Часть 2".