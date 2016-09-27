Бывшая компания Ставицкого вернулась в газодобычу

Возобновление лицензий на пользование недрами совпало со сменой собственников компании "Голден Деррик".

Компания "Голден Деррик" снова будет разрабатывать украинские газовые месторождения krivenko / Depositphotos

После двух лет судебных разбирательств компания "Голден Деррик", которую связывали с бывшими министрами времен Януковича Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком, вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений, сообщает Ліга.net.

"Решением Верховного Суда признано незаконным и отменено приказ об аннулирования действия трех лицензий Голден Деррик. Для устранения нарушений законодательства, которые привели к временной приостановке лицензий, действие трех разрешений восстановлено приказами Госгеонедр", - говорится в ответе Госгеонедр на запрос издания.

В Госгеонедр уточнили, что приказы о возобновлении скандальной компании "Голден Деррик" действия трех специальных разрешений были изданы 23 августа и 9 сентября (№272, №299) в связи с проигранным делом в судах.

Возобновление лицензий на пользование недрами совпало со сменой собственников "Голден Деррик". Новым владельцем кипрской Hartlog Limited, которой принадлежит 67% "Голден Деррик", стали компании связанные с российским предпринимателем Павлом Фуксом.

Участки, где будет возобновлена добыча, расположены в трех областях. Ново-Диканское месторождение с запасами сланцевого газа расположено в Полтавской области, его площадь составляет более 164 кв км. Два других участка поменьше: Попаснянско-Самарская, расположенная в Днепропетровской области, занимает 62,2 кв км, Северно-Перещепинской в Харьковской области - 8 кв км.

В издании отметили, что если решение Госгеонедр не будет обжаловано в судах, компания может начать разработку месторождений и добычу газа. Правда выгодоприобретателем разработки недр будет уже якобы не Ставицкий.

Ранее народний депутат Сергей Лещенко заявил о том, что Соломенский районный суд Киева отказался закрывать судебное производство в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого-Розенберга.

Хозяйственный суд Киева 15 июля снял арест с акций компаний Ares Systems и Ariana Business Limited, подконтрольных экс-министру энергетики Эдуарду Ставицкому, в компании "Укрнефтебурение".

Сам Ставицкий в данный момент скрывается от украинского правосудия в Израиле.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины подала в министерство юстиции Израиля запрос о вручении сообщения о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарду Ставицкому.

Ставицкого принято считать бизнес-партнером семьи беглого экс-президента Виктора Януковича.

Ставицкий, объявленный в розыск еще в 2014 году, проходит по уголовному делу в отношении лиц из числа высшего руководства государства по статьям "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах", а также "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".