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Бюджетный комитет рекомендовал принять госбюджет-2017 в первом чтении

19 октября в 18:38

Формальное первое чтение по госбюджету пройдет в четверг. Профильный комитет поддержал.

Депутаты Рада1
У депутатов пока нет вопросов к госбюджету (появятся очень много ко второму чтению)
Василий Артюшенко, ZN.UA
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять проект государственного бюджета на 2017 год в первом чтении.

Соответствующее решение принято на заседании комитета.

Напомним, что в перовом чтении законопроект о государственном бюджете на 2017 год будет рассмотрен в четверг, 20 октября.

Законопроект о государственном бюджете на 2017 год рассматривается по процедуре трех чтений. Народные депутаты и комитеты готовят свои предложения к проекту закона и не позднее 1 октября направляют их в профильный комитет парламента (по вопросам бюджета).

Законопроект о госбюджете в первом чтении Верховная Рада рассматривает не позднее 20 октября, в третьем чтении – до 25 ноября.

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15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.

По материалам: ZN.UA , Українські новини ,
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Тэги чтение бюджет Рада законопроект
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