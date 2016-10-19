Бюджетный комитет рекомендовал принять госбюджет-2017 в первом чтении

Формальное первое чтение по госбюджету пройдет в четверг. Профильный комитет поддержал.
Соответствующее решение принято на заседании комитета.
Напомним, что в перовом чтении законопроект о государственном бюджете на 2017 год будет рассмотрен в четверг, 20 октября.
Законопроект о государственном бюджете на 2017 год рассматривается по процедуре трех чтений. Народные депутаты и комитеты готовят свои предложения к проекту закона и не позднее 1 октября направляют их в профильный комитет парламента (по вопросам бюджета).
Законопроект о госбюджете в первом чтении Верховная Рада рассматривает не позднее 20 октября, в третьем чтении – до 25 ноября.
15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.ZN.UA , Українські новини ,