Британский фунт упал до отметки минимума за последние 168 лет — FT

Курс фунта стерлингов продолжает снижаться.

Курс фунта опустился до минимума за всю историю наблюдений ukwanderer.com

Индекс британского фунта стерлингов по отношению к валютам основных торговых партнеров рухнул до минимальной отметки с 1848 года, когда начался расчет данного показателя.

Во вторник, 11 октября, индекс опустился до минимума за всю историю наблюдений - 73,38 пункта, сообщает Financial Times.

В издании отметили, что в 1992 году, когда Великобританию исключили из Европейского механизма валютных курсов, и в 1930-х годах, когда страна отказалась от золотого стандарта, показатель не опускался ниже.

Согласно нынешней формулы Банка Англии, главным торговым партнером Великобритании является Германия (22,5%), затем США (16,5%), Франция (12,6%), Италия (8,3%) и Япония (7%).

Издание Bloomberg в вторник, 11 октября, писало, что британский фунт стерлингов торгуется, как валюты развивающихся стран.

Ранее сообщалось, что стоимость британского фунта опустилась ниже 30-летнего минимума. Это произошло после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о начале процесса выхода ее страны из Евросоюза в первом квартале 2017 года. При этом, она намекнула, что не будет предоставлять никакой приоритетности защите индустрии финансовых услуг на переговорах с Брюсселем.