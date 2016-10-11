Британский фунт стерлингов торгуется, как валюты развивающихся стран – Bloomberg

Эксперты объясняют, что это признак того, насколько инвесторы боятся последствий Brexit.

Британский фунт продолжил четвертый день подряд падать. dalerodgers.co.uk

Британский фунт стерлингов , похоже, стал "новым мексиканским песо". Рынки Великобритании теперь движутся в ритме, характерном для развивающихся стран.

Многократное сокращение стоимости национальной валюты королевства спровоцировало рост доходности государственных облигаций, поскольку инвесторы ожидают переоценку британского суверенного риска.

Об этом сегодня пишет Bloomberg. Из-за роста страха, что выход из Евросоюза станет большим ударом для Великобритании, соотношение между фунтом и индексами валют развивающихся стран подскочило до уровней, которые последний раз наблюдались перед самым референдумом по Brexit.

"Инвесторы все больше рассматривают активы Британии, как одной из развивающихся стран на фоне фундаментальной переоценки ее средне- и долгосрочных экономических доходов", - пояснил стратег Daiwa Capital Markets Europe Ltd Крис Сциклуна.

Сегодня фунт стерлингов продолжил свое падение, которое продолжается уже четвертый день подряд, потеряв 0,49% стоимости. Теперь в соотношении к американской валюте он стоит 1,2296 долларов США. Таким образом, совокупное падение фунта к доллару за этот год уже составило 17%.

Ранее Bloomebrg писал, что стоимость британского фунта опустилась ниже 30-летнего минимума. Это произошло после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о начале процесса выхода его страны из Евросоюза в первом квартале 2017 года. При этом, она намекнула, что не будет предоставлять никакой приоритетности защите индустрии финансовых услуг на переговорах с Брюсселем.