Британия будет платить ЕС миллиарды за доступ к единому рынку после Brexit – FT

Британский премьер неделю назад пообещала, что не будет идти на уступки Брюсселю относительно свободной миграции, но промолчала о финансовом секторе.

Британия собирается платить ЕС за то, что некоторые секторы ее экономики будут иметь доступ к единому рынку ЕС. samot / Depositphotos

продолжит платить миллиарды фунтов стерлингов в бюджет Евросоюза после Brexit, чтобы сохранить доступ Лондонского Сити и других секторов к единому рынку.

Как сообщает Financial Times, такой план обсуждает кабинет министров Терезы Мэй. Неделю назад глава британского правительства заявила, что она будет настаивать на полном контроле британских границ и отвергает юрисдикцию судов ЕС на британской территории. Это заставило многих в Лондоне и Брюсселе сделать вывод, что британские банки и страховщики неизбежно потеряют право свободно торговать на рынках Европы.

Но, разочаровывая евроскептиков в Консервативной партии, Мэй не исключила возможности того, что Лондон продолжит платить ЕС с целью сохранить привилегированный доступ к единому рынку. Финансовый сектор будет одним из тех, кто получит наибольшую выгоду от любой сделки, которая будет предусматривать признание "равенства" регуляторных режимов.

В пятницу Мэй заверила японскую компанию Nissan в том, что торговые условия для ее завода в Сандерленде никак не изменятся после выхода Британии из ЕС. Это дает основания для предположения, что правительство выберет несколько приоритетных секторов для того, чтобы защитить их от последствий выхода из Евросоюза.

Несколько неназванных министров сказали Financial Times, что правительство пытается подсчитать, сможет ли Британия платить миллиарды фунтов стерлингов в бюджет ЕС.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.