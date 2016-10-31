Brent опустилась ниже $ 50 на безрезультатных переговорах о снижении добычи

Нефть дешевеет в понедельник после того, как переговоры экспертов стран ОПЕК по согласованию конкретных параметров соглашения о коллективном снижении добычи завершились безрезультатно.

NIOC

Делегации не входящих в ОПЕК стран, которые провели переговоры с картелем в субботу, также не дали четких сигналов, что готовы присоединиться к соглашению. Пока Россия, Казахстан и другие страны-производители только наращивают добычу.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,5% - до $ 49,46 за баррель. Контракт истекает в понедельник.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на 0,4% - до $ 48,51 за баррель.

На настроения участников рынка негативно повлияли и сообщения о возобновлении расследования ФБР в отношении электронной переписки кандидата в президенты США Хилари Клиентов. Ее отрыв от соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, составлявший на прошлой неделе двузначные цифры, резко сократился.

В пятницу прошли консультации экспертов стран-ОПЕК по объемам квот, которые могут быть установлены для каждой из стран картеля в рамках Алжирского соглашения, а также в отношении порядка реализации договоренностей о снижении добычи нефти.

Главным камнем для достижения соглашения по уровням квот является сейчас нежелание Ирака и Ирана участвовать в снижении добычи. Кроме того, Багдад и Тегеран по-прежнему не согласны с оценками, которые должны быть использованы в качестве отправной точки при расчете страновых квот, и дают свои показатели, которые выше.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступление которого размещено на сайте организации, предупредил страны о тяжелых последствиях того, что консенсус между странами так и не будет достигнут. "Процесс восстановления уже тянется слишком долго, мы не можем брать риск дальнейшей отсрочки этого процесса", - считает он.

"Если не будет реализовано Алжирское соглашение, это приведет к затягивают процесса ребалансировки рынка, что будет сопровождаться дальнейшим ухудшением финансовой ситуации и продлением на третий год сокращения инвестиций, что не имеет прецедентов", - сказал Баркиндо.

Эксперты ОПЕК проведут следующую встречу 25 ноября, за несколько дней до конференции организации, которая намечена на 30 ноября и на которой должны быть установлены квоты на добычу для каждой из стран. Встреча не входящих в ОПЕК стран может пройти 26 ноября.

Страны ОПЕК принципиального договорились в Алжире снизить производство до 32,50-33 млн баррелей в день, то есть сократить его на 200-900 тыс. баррелей в день. Однако пока ни одна из стран не объявила, на сколько конкретно она готова снизить добычу.