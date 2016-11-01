Brent опустилась до $ 48,9 за баррель

Нефть держится у минимума за месяц на фоне роста добычи в США

РИА Новости

Нефть во вторник держится у минимальных отметок за месяц после выхода данных о росте добычи в США. Участники рынка ждут отчета о товарных запасах нефти, которые, как ожидается, увеличились на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе.

США в августе увеличили нефтедобычу впервые с марта - на 51 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8 млн 744 тыс. б/с, объявило в понедельник Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США. Производство нефти в США на 883 тыс. б/с меньше, чем на пиковом уровне в апреле 2015 года, но его сокращение после обвала цен шло медленнее, чем предполагали эксперты.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавили в цене 0,6%, поднявшись до 48,91 за баррель. По итогам сессии в понедельник цена Brent с поставкой в январе рухнула на 4,1%, до $ 48,30 за баррель. Декабрьский контракт, торги по которому полностью прекращены 31 октября, подешевел на 2,8%, до $ 48,3 за баррель.

Цена нефти WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,2% - до 48,96 за баррель. Накануне она упала на 3,8%, до $ 46,86 за баррель.

Нефть подешевела более чем на 5% за последние две сессии, так как странам ОПЕК и другим производителям нефти не удалось согласовать какие-либо конкретные меры ограничения перепроизводства на технических переговорах в Вене.

Вместе с тем цены на бензин в США подскочили после взрыва и пожара на трубопроводе Colonial Pipeline - крупнейшем в стране, по которому перекачивается этот вид топлива.