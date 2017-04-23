"Большая чистка" банковского сектора не привела к сворачиванию фиктивных сделок – эксперт

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Использование банковских кредитных средств для формирования фиктивных резервов страховых компаний должно стать предметом пристального изучения надзорными подразделениями регуляторов финрынка.

У НБУ есть повод более критично оценить результаты работы своего банковского надзора

Более глубокий анализ финотчетности банков, специализировавшихся на потребкредитовании, вызывает ряд серьезных вопросов к качеству работы надзора НБУ, пишет в своей статье длябанковский эксперт Вадим Сирота.

Особо ярко это заметно на примере скандально известного "Банка Михайловский", который по косвенным признакам может быть конкретным примером такого достаточно любопытного "формирования резервов" страховыми компаниями. Например, из его финотчетности за 2014-2015 годы заметно, что комиссионные платежи составляют существенную часть его доходов. При этом "львиная часть комиссионных доходов (80-90%) обусловлена доходами от "договоров со страховыми компаниями по страховым продуктам". Следует отметить, что одним из основных кредиторов "Банка Михайловский" выступали небанковские финучреждения.

Автор подчеркивает, что "у регулятора появляется повод более критично оценить результаты работы своего банковского надзора. Ведь по информации Фонда гарантирования вкладов, независимые оценщики пришли к выводу, что стоимость активов "Банка Михайловский" была завышена в 36 раз".

Напомним, в Меморандум Украины с МВФ внесено предложение о законодательной процедуре разделения функций Нацкомфинуслуг, так называемом "сплите". Предполагается упразднение Нацкомфинуслуг и передачу ее функций НБУ и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также следует отметить, что на фоне падения величины активов банков упомянутые небанковские финучреждения за период 2014-2016 годов (актуальны данные за 9 месяцев) нарастили активы со 125 млрд. грн. до 194,3 млрд. грн., что составило 15,2% от размера активов банковской системы Украины.

Подробнее о специфике работы небанковских финучреждений, генерируемых ими рисках и специфике взаимодействия с банками читайте в статье Вадима Сироты "Небанковские финучреждения – теневые кредиторы вне "зоркого ока" Нацбанка" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".