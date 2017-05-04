Более трети крупнейших банков нуждаются в докапитализации - НБУ

Количество неплатежеспособных банков растет.

"Банкопад" еще не закончился Национальнальный банк Украны считает, что 21 банк из 60 крупнейших нуждается в докапитализации. Об этом свидетельствуют результаты диагностического обследования 60 крупнейших банков, передают "Українські Новини".

По результатам диагностики первой группы из 20 крупнейших банков, в докапитализации нуждались 16 финучреждений.

8 банков этой группы выполнили программу досрочно, а 2 банки - "Фидобанк" и "Крещатик" были признаны неплатежеспособными.

По итогам диагностики второй группы из 19 банков в докапитализации нуждались 12 финучреждений.

По состоянию на конец апреля 3 банки выполнили программу в полном объеме, а 3 банка - "Платинум Банк", "Диамантбанк" и "Фортуна-банк" - были признаны неплатежеспособными.

Диагностика следующей группы из 21 банка показала потребность в докапитализации 11 финучреждений.

Среди 11 финучреждений 1 банк уже не выполнил программу и 1 признан несостоятельным ("Финбанк").

Напомним, Нацбанк 27 апреля решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Финбанк"по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.