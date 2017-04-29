Более 70% руководителей МСП не почувствовали влияния мер по дерегуляции, проводившихся в 2016 году

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В зависимости от сферы деятельности от 40 до 77,2% опрошенных предпринимателей сообщают, что прохождение регуляторных процедур создает проблемы для их бизнеса.

Реальные улучшения в сфере дерегуляции заметили лишь 9,8% руководителей МСП ЮРцентр

Свыше 70% руководителей малых и средних предприятий не не почувствовали никакого влияния мер по дерегуляции бизнеса, проводившихся в 2016 г. Как пишет в своей статье дляЮлия Самаева, соответствующие данные приведены в новом аналитическом отчете USAID.

Отмечается, что более 17% респондентов сообщили об ухудшении условий своей деятельности, а реальные улучшения в сфере дерегуляции заметили лишь 9,8%.

"В зависимости от сферы деятельности от 40 до 77,2% опрошенных предпринимателей сообщают, что прохождение регуляторных процедур создает определенные проблемы для их деятельности и роста бизнеса", - говорится в статье.

Как отмечает Самаева, основными проблемами, связанными с администрированием налогов, как и раньше остаются "нестабильность налогового законодательства, размер штрафных санкций за ошибки, ставки налогов и сборов и частые изменения форм налоговой отчетности".

Напомним, Украина поднялась до 80-й позиции в рейтинге Doing Business–2017 с 83-й, которой достигла годом ранее.

Подробнее о сложностях работы МСБ в Украине читайте в статье Юлии Самаевой "Большие победы и поражения малого бизнеса. Что ожидают и чего страшатся предприниматели" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".