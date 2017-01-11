Bloomberg определил худшую валюту в наступившем году

Турецкая лира показала худшие результаты среди всех мировых валют.
З начала года лира опустилась к доллару на 8,6%. В прошлом году она упала на 17% по отношению к доллару. При этом, лира устанавливала антирекорды в течение шести торговых сессий.
Темпы снижения курса лиры были настолько высокими, что оставил позади другие основные валюты, которые лидировали в этом списке. Ранее валютой номер один по девальвации было мексиканское песо.
По данным ресурса, сложное политическое положение страны ухудшило экономические показатели. Падение ВВП в стране наблюдается впервые за 7 лет.ZN.UA , Bloomberg ,