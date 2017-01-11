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Bloomberg определил худшую валюту в наступившем году

11 января в 21:58

Турецкая лира показала худшие результаты среди всех мировых валют. 

Турецкая лира
Лира показала наихудшие показатели по девальвации
Политический кризис в Турции, бессилие местного центрального банка и высокая инфляция привела к тому, что турецкая лира показала наихудшие результаты по итогам первых 8 дней торгов, сообщает крупнейший информационно-аналитический деловой ресурс Bloomberg

З начала года лира опустилась к доллару на 8,6%. В прошлом году она упала на 17% по отношению к доллару. При этом, лира устанавливала антирекорды в течение шести торговых сессий. 

Темпы снижения курса лиры были настолько высокими, что оставил позади другие основные валюты, которые лидировали в этом списке. Ранее валютой номер один по девальвации было мексиканское песо. 

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По данным ресурса, сложное политическое положение страны ухудшило экономические показатели. Падение ВВП в стране наблюдается впервые за 7 лет.

По материалам: ZN.UA , Bloomberg ,
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