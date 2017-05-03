Безработица в еврозоне в марте осталась на минимуме за 8 лет - 9,5%

Среднегодовая безработица в еврозоне в 2017 году составит 9,6%, в ЕС - 8,1%.

Безработицы в Европе демонстрирует стабильность Безработица в 19 странах еврозоны в марте осталась на уровне 9,5%, что является самым низким показателем с мая 2009 года, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Однако эксперты ожидали уменьшения безработицы до 9,4%.

Количество безработных уменьшилось на 5 тыс относительно февраля - до 15,515 млн человек. В том числе в Италии их число сократилось до 2,98 млн по сравнению с 3,06 млн, а в Испании - до 4,09 млн с 4,13 млн.

Европейская безработица стабильно, хотя и медленно, сокращается с момента начала роста экономики региона в середине 2013 года. В марте самые низкие показатели в ЕС фиксировались в Чехии (3,2%), Германии (3,9%) и на Мальте (4,1%). В числе отстающих по-прежнему Испания (18,2%) и Италия (11,7%), а также Греция - 23,5% в январе.

В 28 странах Евросоюза безработица уменьшилась до 8% по сравнению с 8,1% в феврале.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, среднегодовая безработица в еврозоне в 2017 году составит 9,6%, в ЕС - 8,1%.

Напомним, что в Украине реальное количество безработных составляет около 1,9 млн человек, в то время как в службах занятости официально зарегистрировано около 400 тыс нетрудоустроенных граждан.

Сообщалось, что по состоянию на 1 февраля 2017 по сравнению с аналогичной датой прошлого года количество безработных уменьшилось на 16% до 429 тыс человек.

Власти Греции обратились к Всемирному банку с просьбой выделить финансовую помощь в сумме 3 млрд евро на борьбу с безработицей.