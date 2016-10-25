Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов – FT

Теперь способность всего ЕС вести переговоры о торговле от имени всех стран-участниц под большим вопросом.

Бельгийская Валлония с населением 3,5 миллионов человек смогла заблокировать торговое соглашение для всего ЕС с населением более 500 миллионов. Flickr/Mystic Politics

Вся европейская торговая политика теперь в беспорядке после того, как правительствоне смогло побороть региональные возражения по соглашению о свободной торговле между ЕС и Канадой. Переговоры в течение последних недель, которые должны были спасти документ, провалились.

Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель объявил, что не может подписать соглашение, потому что региональный парламент Валлонии против.

Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что поскольку европейско-канадские договоренности за шаг до краха, растут сомнения, сможет ли ЕС заключать любые торговые соглашения в будущем. И это плохие новости для Великобритании, которая после выхода из блока собирается начать переговоры с Евросоюзом о торговле.

Тем временем Канада и европейский блок собирались торжественно подписать соглашение уже в ближайший четверг во время саммита в Брюсселе. Премьер-министр Джастин Трюдо и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились во время телефонного разговора сделать все возможное, чтобы спасти договоренности.

"Мы считаем, что саммит в четверг все еще возможен. Мы призываем все стороны найти решение. Еще есть время", - написал Туск на своей странице в Twitter.

Проблемы разочаровали лидеров ЕС, которые надеялись что соглашение "нового поколения" с Канадой откроет путь к более масштабным торговым договоренностям с США. Канадский министр торговли Христя Фриланд сказала репортерам в Оттаве, что канадско-европейская сделка "еще не мертвая". Однако она добавила, что канадская сторона сделала все, что было нужно и теперь "мяч на европейской части поля".

Главный советник FTI Consulting Джон Кланси убежден, что под угрозой оказалось будущее европейской торговой политики, которая стала ключевой компетенцией ЕС.

"Даже если решение в ближайшие недели и месяцы будет найдено, доверие к ЕС как к крупнейшему торговому блока мира будет подорвано политическим упрямством валлонского парламента", - сказал эксперт.

"Потенциал негативного влияния большой. Он может навредить, конечно же, и будущем соглашении между ЕС и Великобританией после Brexit. Международные торговые партнеры ЕС теперь будут все больше проявлять осторожность, потому что нет никаких гарантий, что торговые соглашения не станут заложниками позиции любой страны-участницы", - добавил Кланси.

Переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой длились пять лет. Остальные 27 стран-участниц блока были готовы его подписать, пока региональный парламент Валлонии не решил, что документ "противоречит" интересам региона.

"Торговая политика ЕС не выживет в мире, где торговые соглашения нужно "демократизировать" каждым национальным парламентом и региональным ведомством по всему ЕС", - убежден бывший еврокомисар по вопросам торговли Питер Мандельсон.

Ранее издание Financial Times писало, что ЕС пытается спасти соглашение о свободной торговле с Канадой. Ведь европейский блок просто не может позволить себе еще один провал во внешней экономической политике. Соглашение о создании зоны свободной торговли и инвестиций с США заблокировано, а уже подписанный и почти полностью ратифицированный документ с Украиной тоже хромает из-за Нидерландов. И провал договоренностей с Канадой станет очередным ударом по доверию к ЕС как торговому партнеру.

А издание Wall Street Journal писало, что Нидерланды подготовили требования к ЕС относительно ассоциации с Украиной. Одно из ключевых требований - подтвердить, что ассоциация не станет первым шагом Киева к членству в европейском блоке.