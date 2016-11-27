Беларусь заняла лидирующие позиции по экспорту в Украину светлых нефтепродуктов

По итогам 2016 года белорусские НПЗ могут повторить рекорд по объемам поставок топлива в Украину, достигнутый в 2012 году.
Об этом в статье для ZN.UA пишет директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. По его словам, белорусские НПЗ имют все шансы достигнуть рекордной отметки поставок в 4 млн тонн, которую ранее удалось достичь лишь в 2012 году, хотя реализации данной цели может помешать резкое сокращение поставок в Беларусь нефти из РФ.
По словам эксперта, белорусские производители сумели занять на украинском рынке нишу, возникшую после российского эмбарго на поставки дизельного топлива в первой половине года.
"В результате белорусские экспортеры, крупнейшим среди которых является Белорусская нефтяная компания, отвоевали 48% рынка дизтоплива и 54% рынка бензина, улучшив за год результат соответственно с 38 и 31% рынка", – говорится в статье.
Куюн указывает, что в нынешнем году белорусы, наряду с основными позициями, заняли свободные рыночные ниши в поставках в Украину мазута и битума.
По мнению аналитика, белорусские поставщики вряд ли смогут удержать свои позиции в Украине, поскольку в новом году им придется конкурировать с российскими экспортерами и украинскими производителями.
Ранее Сергей Куюн писал, что поставки российского дизельного топлива в Украину прекратились в начале октября 2015 года в связи с новым порядком оформления экспорта, принятым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ. Эту долю рынка (около 30%) заняли нефтетрейдеры из Беларуси, Польши и Литвы.
Подробнее о динамике развития топливного рынка Украины в нынешнем году читайте в статье Сергея Куюна "Осенние "цыплята" топливного рынка" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA