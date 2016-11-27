Беларусь заняла лидирующие позиции по экспорту в Украину светлых нефтепродуктов

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По итогам 2016 года белорусские НПЗ могут повторить рекорд по объемам поставок топлива в Украину, достигнутый в 2012 году.

За минувшие 10 месяцев белорусские поставщики топлива серьезно увеличили свою долю на украинском рынке kompass.ua

По итогам 10 месяцев 2016 года белорусские поставщики экспортировали в Украину 3,3 млн т. светлых нефтепродуктов, продемонстрировав 80% роста в поставках бензина и 35% роста поставок дизельного топлива.

Об этом в статье для ZN.UA пишет директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. По его словам, белорусские НПЗ имют все шансы достигнуть рекордной отметки поставок в 4 млн тонн, которую ранее удалось достичь лишь в 2012 году, хотя реализации данной цели может помешать резкое сокращение поставок в Беларусь нефти из РФ.

По словам эксперта, белорусские производители сумели занять на украинском рынке нишу, возникшую после российского эмбарго на поставки дизельного топлива в первой половине года.

За минувшие 10 месяцев белорусские поставщики топлива серьезно увеличили свою долю на украинском рынке kompass.ua

"В результате белорусские экспортеры, крупнейшим среди которых является Белорусская нефтяная компания, отвоевали 48% рынка дизтоплива и 54% рынка бензина, улучшив за год результат соответственно с 38 и 31% рынка", – говорится в статье.

Куюн указывает, что в нынешнем году белорусы, наряду с основными позициями, заняли свободные рыночные ниши в поставках в Украину мазута и битума.

По мнению аналитика, белорусские поставщики вряд ли смогут удержать свои позиции в Украине, поскольку в новом году им придется конкурировать с российскими экспортерами и украинскими производителями.

Ранее Сергей Куюн писал, что поставки российского дизельного топлива в Украину прекратились в начале октября 2015 года в связи с новым порядком оформления экспорта, принятым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ. Эту долю рынка (около 30%) заняли нефтетрейдеры из Беларуси, Польши и Литвы.

Подробнее о динамике развития топливного рынка Украины в нынешнем году читайте в статье Сергея Куюна "Осенние "цыплята" топливного рынка" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".