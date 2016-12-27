Беларусь готовится вступить в ВТО до 2020 года

Лукашенко подписал указ о развитии Беларуси на ближайшие пять лет.

Беларусь готовится вступить в ВТО в ближайшие пять лет

Беларусь рассчитывает вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) до 2020 года, говорится в "Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы".

"Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Республики Беларусь в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Республики Беларусь в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта", - говорится в указе, подписанном президентом страны Александром Лукашенко.

Отмечается, что вступление в ВТО даст дополнительные возможности компаниям из Беларуси занять соответствующее место среди ведущих мировых компаний, специализирующихся в машиностроении, энергетике, фармацевтике, телекоммуникациях и информационных технологиях.

Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь планируют существенно увеличить сотрудничество в сфере машиностроения. В частности, представители обеих стран договорились о совместном производстве троллейбусов и расширении модельного ряда лифтов совместного производства.

Как сообщалось ранее, Беларусь заняла лидирующие позиции по экспорту в Украину светлых нефтепродуктов. По итогам 10 месяцев 2016 года белорусские поставщики экспортировали в Украину 3,3 млн тонн светлых нефтепродуктов, продемонстрировав 80% роста в поставках бензина и 35% роста поставок дизельного топлива.