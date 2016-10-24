Бегство банков от Brexit обойдется Британии более чем в 80 миллиардов долларов – Bloomberg

Издание пишет, что это станет настоящей головной болью для Геммонда.

Банки начнут убегать от Brexit еще в этом году. samot / Depositphotos

Банки начнут переносить свои операции за пределыв конце этого года, а также в начале следующего из-за страха перед жестким выходом страны из Евросоюза.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Энтони Брауна - исполнительного директора группы BBA, которая занимается лоббированием банков. По его словам, "дрожащая рука банкиров уже над кнопкой "переезд".

"Много меньших банков планируют начать переводить операции еще до Рождества. Крупные банки начнут этот процесс в первом квартале следующего года", - отметил лоббист.

Не называя конкретные банки, Браун сказал, что они не могут ждать до последней минут и должны "готовиться к худшему", особенно потому что "политические и общественные дебаты ведут нас в неправильном направлении".

Издание пишет, что если банкиры уйдут из Великобритании, это станет настоящей головной болью для канцлера казны Филиппа Геммонда, который только планировал ослабить бюджет, чтобы поддержать экономику. На кону 81 миллиард долларов налогов, которые в 2014-2015 году заплатил финансовый сектор. Это составляет 11% от всех налогов и фактически равно всему военному бюджету Великобритании.

По мнению главного европейского экономиста HSBC Holdings Plc Саймона Уэллса, выход банков из Великобритании также сократит налоговые поступления в бюджет от миллиона работников банковской сферы, которые до этого времени имели высокие зарплаты.

"Жесткий" сценарий Brexit предполагает выход Великобритании не только из ЕС, но и из европейской зоны свободной торговли. При мягком сценарии Brexit - доступ к единому рынку будет сохранен на условиях, в большей или меньшей степени близких к нынешним.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.