Базовая инфляция в еврозоне в апреле достигла максимума с 2013 года - 1,2%

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Германии инфляция в апреле усилилась до 2%.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в еврозоне подорожали на 1,5% Рост потребительских цен, без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк, ЕЦБ), в текущем месяце ускорился до 1,2% в годовом выражении с 0,7% в марте. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, базовая инфляция в еврозоне в апреле достигла максимума с 2013 года.

Экономисты ожидали роста Core CPI на 1%.

В целом потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 1,9% в годовом выражении, таким образом, инфляция ускорилась с мартовских 1,5%. Аналитики, опрошенные западными агентствами, прогнозировали усиление темпов роста потребительских цен до 1,8%.

Одним из основных факторов активного ускорения инфляции стали пасхальные каникулы в Европе, которые привели к более значительному повышению цен на развлечения, транспортные и туристические услуги.

Вместе с тем руководители ЕЦБ на апрельском заседании вновь подчеркнули, что пока не наблюдают убедительного повышательного тренда базовой инфляции, хотя и отметили, что риски для экономических прогнозов еврозоны приблизились к точке равновесия.

Глава Центробанка еврозоны Марио Драги напомнил, что ЕЦБ использует 4 основных критерия инфляции, и их оценка не изменилась - существенного усиления инфляции не ожидается, хотя появляются его робкие признаки. Риски дефляции в еврозоне практически исчезли, считают в ЕЦБ.

В Германии инфляция в апреле усилилась до 2%, во Франции рост потребительских цен остался на уровне 1,4%.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в еврозоне подорожали в апреле на 1,5% в годовом выражении после повышения цен на 1,8% месяцем ранее. Рост стоимости энергоносителей усилился с 7,4% до 7,5%, услуг - с 1% до 1,8%.

В начале апреля МВФ подтвердил свой прогноз инфляции в Украине в 2017 году на уровне 10%.

В начале марта Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году с 8,5% до 10%.

Напомним, что, по данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине в марте 2017 года по сравнению с февралем выросли на 1,8%.