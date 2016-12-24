Банки используют интернет-банкинг для ухода от ответственности за обслуживание клиентов - мнение

У банков имеется масса уловок для того, чтобы заставить клиента воспользоваться услугой интернет-банкинга.
"Если вы хотите заплатить за коммунальные услуги, вам предлагают это сделать в интернет-банкинге, в крайнем случае — через другую машину, терминал. А чтобы клиенты не толпились в кассе, есть масса уловок — программа зависла, технический перерыв, а также зверская стоимость услуги", - отмечает автор.
В тоже время менеджер одного из столичных банков Виталий К. добавляет, что для клиентов это оборачивается многими минусами, например, недавно начали поступать массовые сигналы о блокировке банковских карт.
Кроме того, по словам Вареник, интернет-банкинг привлекает особое внимание мошенников, поскольку, в отличие от банковских баз данных, которые трудно взломать, взлом рабочего компьютера клиента — дело несложное.
"Точно так же украсть деньги с виртуальной карты намного легче, чем с реального счета. Технические сбои, компьютерные вирусы, отключение электропитания — все это может отравить жизнь пользователя интернет-банкинга. Во время профилактических работ в течение нескольких часов нельзя пользоваться онлайн-депозитом. Очень часто "зависают" платежи — это могут быть временные отказы, связанные с взаимодействием различных банковских систем. Многие клиенты интернет-банкинга жалуются на проблемы с получением СМС-паролей и на трудности со входом в систему", - пишет она.
Однако ключевым аспектом является то, что с ответственность за операции по интернету ложится на тех, кто их проводит.
"Ответственность за уплату коммунальных платежей и других платежных операций по интернету ложится на самих клиентов — никаких гарантий, как это обеспечивает квитанция в кассе, у них нет…" - подытоживает автор.
Подробнее об особенностях интернет-банкинга в Украине читайте в статье Натальи Вареник "Интернет-банкинг: для человека или против него?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA