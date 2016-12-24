Банки используют интернет-банкинг для ухода от ответственности за обслуживание клиентов - мнение

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

У банков имеется масса уловок для того, чтобы заставить клиента воспользоваться услугой интернет-банкинга.

Банки массово переводят клиентов на карточную систему и интернет-банкинг BRASIL 247 ZN.UA.

"Если вы хотите заплатить за коммунальные услуги, вам предлагают это сделать в интернет-банкинге, в крайнем случае — через другую машину, терминал. А чтобы клиенты не толпились в кассе, есть масса уловок — программа зависла, технический перерыв, а также зверская стоимость услуги", - отмечает автор.

В тоже время менеджер одного из столичных банков Виталий К. добавляет, что для клиентов это оборачивается многими минусами, например, недавно начали поступать массовые сигналы о блокировке банковских карт.

Кроме того, по словам Вареник, интернет-банкинг привлекает особое внимание мошенников, поскольку, в отличие от банковских баз данных, которые трудно взломать, взлом рабочего компьютера клиента — дело несложное.

"Точно так же украсть деньги с виртуальной карты намного легче, чем с реального счета. Технические сбои, компьютерные вирусы, отключение электропитания — все это может отравить жизнь пользователя интернет-банкинга. Во время профилактических работ в течение нескольких часов нельзя пользоваться онлайн-депозитом. Очень часто "зависают" платежи — это могут быть временные отказы, связанные с взаимодействием различных банковских систем. Многие клиенты интернет-банкинга жалуются на проблемы с получением СМС-паролей и на трудности со входом в систему", - пишет она.

Однако ключевым аспектом является то, что с ответственность за операции по интернету ложится на тех, кто их проводит.

"Ответственность за уплату коммунальных платежей и других платежных операций по интернету ложится на самих клиентов — никаких гарантий, как это обеспечивает квитанция в кассе, у них нет…" - подытоживает автор.

Подробнее об особенностях интернет-банкинга в Украине читайте в статье Натальи Вареник "Интернет-банкинг: для человека или против него?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".