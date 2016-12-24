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Банки используют интернет-банкинг для ухода от ответственности за обслуживание клиентов - мнение

24 декабря в 09:31

У банков имеется масса уловок для того, чтобы заставить клиента воспользоваться услугой интернет-банкинга.

Интернет банкинг
Банки массово переводят клиентов на карточную систему и интернет-банкинг
BRASIL 247
Украинские банки пытаются минимизировать свои издержки за счет сокращения сотрудников, что выливается в перевод клиентов и услуг на карточную систему и интернет-банкинг. Таким образом, банки фактически перекладывают часть работы на клиентов, пишет Наталья Вареник в своей статье для ZN.UA.

"Если вы хотите заплатить за коммунальные услуги, вам предлагают это сделать в интернет-банкинге, в крайнем случае — через другую машину, терминал. А чтобы клиенты не толпились в кассе, есть масса уловок — программа зависла, технический перерыв, а также зверская стоимость услуги", - отмечает автор.

В тоже время менеджер одного из столичных банков Виталий К. добавляет, что для клиентов это оборачивается многими минусами, например, недавно начали поступать массовые сигналы о блокировке банковских карт.

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Кроме того, по словам Вареник, интернет-банкинг привлекает особое внимание мошенников, поскольку, в отличие от банковских баз данных, которые трудно взломать, взлом рабочего компьютера клиента — дело несложное.

"Точно так же украсть деньги с виртуальной карты намного легче, чем с реального счета. Технические сбои, компьютерные вирусы, отключение электропитания — все это может отравить жизнь пользователя интернет-банкинга. Во время профилактических работ в течение нескольких часов нельзя пользоваться онлайн-депозитом. Очень часто "зависают" платежи — это могут быть временные отказы, связанные с взаимодействием различных банковских систем. Многие клиенты интернет-банкинга жалуются на проблемы с получением СМС-паролей и на трудности со входом в систему", - пишет она.

Однако ключевым аспектом является то, что с ответственность за операции по интернету ложится на тех, кто их проводит.

"Ответственность за уплату коммунальных платежей и других платежных операций по интернету ложится на самих клиентов — никаких гарантий, как это обеспечивает квитанция в кассе, у них нет…" - подытоживает автор.

Подробнее об особенностях интернет-банкинга в Украине читайте в статье Натальи Вареник "Интернет-банкинг: для человека или против него?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги банки интернет интернет-банкинг
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3 комментария
  • Николай Доломанский Сегодня, 11:09 Мы гуляли, веселились, посчитали, прослезились... После этого нужно опорочить интернет-банкинг, что бы оправдать свой прокол с национализацией ПриватБанка. Суть статьи автора не совсем им раскрыта. Надо прямо говорить, что с национализацией ПриватБанка государство получило по сути дела только здания, столики и стулья от банка, да ещё и долги. Программное обеспечение банка и сама изюминка ПриватБанк-а - "Приват24"оказалась им не принадлежит, и находится она непонятно где, так как построена с использованием облачных технологий. У ПриватБанка есть только аккаунт к этой системе, пока он будет оплачиваться, покуда будет и доступ к ней. К стати о такой возможности говорили специалисты до национализации, но жажда наживы залезть своей волосатой рукой в недра банка перевалили здравый смысл. Теперь автор статьи подводит нас к мысли что интернет-банкинг это очень плохо, по сути невозможно проконтролировать НБУ, стало быть это дело плохое, очереди около окошек банковских касс, это наше всё... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Dmytro Molochnikov Сегодня, 10:49 Так, суцільна зрада, злочинна хунта нас зливає. Як же гарно було раніше стояти в чергах, перераховувати засмальцовані купюри, слухати лемент знервованих клієнтів - оце були часи! Авторка - не вареник, а ТП. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Денис Сергиенко Сегодня, 10:07 Что за бред пишете в этой статье? Однобоко. Ответить Цитировать Пожаловаться
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