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Банк "Финансовый партнер" намерен самоликвидироваться

28 апреля в 10:32

На собрании акционеров будет рассмотрен вопрос прекращения банковской деятельности без прекращения юрлица.

банк
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Банк "Финансовый партнер" намерен прекратить банковскую деятельность. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующий вопрос включен в повестку дня собрания акционеров банка 7 июня, пишет FinClub.

Банк планирует рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Кроме того, финучреждение рассмотрит и утвердит план прекращения осуществления банковской деятельности.

Напомним, что к середине июня 2016 года все банки должны были увеличить уставной капитал до 200 млн грн. На сегодняшний день уставной капитал банка "Финансовый партнер" составляет 125 млн грн.

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Сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков

По материалам: FinClub
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Тэги прекращение банк финансы
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