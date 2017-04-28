Банк "Финансовый партнер" намерен самоликвидироваться

На собрании акционеров будет рассмотрен вопрос прекращения банковской деятельности без прекращения юрлица.
Соответствующий вопрос включен в повестку дня собрания акционеров банка 7 июня, пишет FinClub.
Банк планирует рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.
Кроме того, финучреждение рассмотрит и утвердит план прекращения осуществления банковской деятельности.
Напомним, что к середине июня 2016 года все банки должны были увеличить уставной капитал до 200 млн грн. На сегодняшний день уставной капитал банка "Финансовый партнер" составляет 125 млн грн.
Сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков.FinClub