Банк Англии рассказал, как планирует смягчить экономические последствия Brexit

Регулятор считает снижение курса британской валюты важным механизмом в качестве смягчения шока от Brexit.

Банк Англии позволит фунту стерлингу слабеть и дальше ukwanderer.com

Ослабевший курс британского фунта стерлингов позволит смягчить негативные экономические последствия выхода Британии из ЕС (Brexit), заявил заместитель главы Банка Англии Бен Бродбент, выступая в понедельник в эфире BBC Radio 5.

По его словам, в условиях "шока", который случился после референдума в Британии, "чрезвычайно важно иметь гибкую валюту", которая позволит справиться с этим.

"Референдум стал для нас таким шоком, который можно смягчить, позволив валюте среагировать на него", — сказал он.

В понедельник британский фунт обновил очередные рекордные минимумы, опустившись до 1,1 евро за фунт (максимальное снижение курса с марта 2010 года) и до 1,22 доллара. За октябрь национальная валюта Туманного Альбиона уже потеряла более 5%, а с июня, когда состоялся судьбоносный референдум, — 20% к доллару.

Во вторник ожидаются статистические данные по инфляции за сентябрь в Великобритании, которая, по прогнозам аналитиков, вырастет на 0,9% по сравнению с сентябрем 2015 года.

Как отметил Бродбент, в ближайшие пару лет инфляция, скорее всего, превысит целевой уровень Банка Англии в 2% годовых.

Ранее британские СМИ писали о том, что Великобритания продолжит платить миллиарды фунтов стерлингов в бюджет Евросоюза после Brexit, чтобы сохранить доступ Лондонского Сити и других секторов к единому рынку.