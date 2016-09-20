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Балчун хочет вывести "Укрзалізницю" на стабильную прибыль в следующем году

20 сентября в 16:36

"Укрзалізниця" может стать самой прибыльной компанией в Украине, заявил председатель ее правления.

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" может выйти на стабильную прибыль по итогам 2017 года
argumentua.com
ПАО "Укрзалізниця" должна стабильно выйти на прибыль в 2017 году, заявил глава правления компании Войцех Балчун.

"Я буду доволен, если в этом году выйдем приблизительно "на ноль", поскольку если мы будем ориентироваться на результат прошлого года, когда были убытки практически в сумме 17 млрд грн, то результат "в ноль" будет большим шагом вперед. Конечно же, в следующем году мы хотели бы стабилизировать результат и выйти на стабильную прибыль", - отметил он в интервью для "Интерфакс-Украина".

По словам Балчуна Министерство инфраструктуры уже рассматривает первый вариант финансового плана "Укрзалізниці" на 2017 год. В дальнейшем, он будет корректироваться.

"Предвижу, что при прочих равных условиях, отбрасывая вещи, не согласуемые с законодательством, наша эффективность вырастет и "Укрзализныця" может стать самой прибыльной компанией в Украине, и это наша цель. Моя амбиция – построить национального чемпиона", - заявил он.

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Напомним, до сентября этого года "Укрзалізниця", объявившая технический дефолт в 2015 году, планировала до сентября 2016 года реструктуризировать 5 млрд грн долга по кредитам.

В феврале 2016 года держатели еврооблигаций "Укрзалізниці" на сумму $ 500 млн одобрили реструктуризацию ценных бумаг и продление срока их погашения до 15 сентября 2021 года с 21 мая 2018 года. Кроме того, даты уплаты процентов перенесены на 15 марта и 15 сентября.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Укрзалізниця прибыль эффективность
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1 комментарий
  • Mikola Melnik Сегодня, 16:56 Пока что приход Балчуна в Украину напоминает приход куратора судейского корпуса(в футболе) Пьерлуиджи Коллины - шума много, ожиданий много, а толку ноль. Ответить Цитировать Пожаловаться
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