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Бальцерович назвал повышение "минималки" неприятным сюрпризом от власти

29 октября в 00:06

Это второй неприятный "сюрприз" от украинской власти после продления моратория на продажу сельхозземель.

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Никто из международных организаций не знали о решении украинской власти поднять "минималку" вдвое - Бальцерович
Нацбанк Украины/Facebook
Повышение минимальной зарплаты вдвое - до 3200 грн, предложенное правительством на заседании, оказалось неприятным сюрпризом, о котором не знали советники и международные партнеры Украины, этом на брифинге заявил сопредседатель Стратегической группы советников Лешек Бальцерович, передает УНИАН.

"Неприятный сюрприз был вчера. Я хочу сказать, что ни я, и никто из международных организаций не знали об этом, что будет увеличение на 100% минимальной зарплаты. Что еще важно, мы не имели возможности ознакомиться с калькуляцией, на которую опирается это решение", - сказал он. По его словам, это стало вторым неприятным сюрпризом от власти в этом году. Первым было продление моратория на продажу сельхозземель.

Он пояснил, что данное решение требует представления множества расчетов. Во-первых, как это повлияет на расходную часть бюджета? Во-вторых, что будет с пенсионной системой и теневой экономикой? "Это важно, чтобы решения принимались не внезапно, а опирались на калькуляцию, и чтобы эту калькуляцию можно было назвать профессиональной", - сказал Бальцерович.

Советник отметил, что не указано количества законов, которые необходимо будет изменить в связи с ростом минимальной зарплаты. Он также сообщил, что был крайне удивлен предложению председателя Государственной фискальной службы о повышении минимальной зарплаты более чем на 100% без всякого оправдания. "Кажется, что это соревнование в популизме внутри самого правительства", - сказал Бальцерович. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.

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По материалам: УНИАН
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Тэги зарплата Бальцерович советник повышение
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2 комментария
  • Yury Shmadchenko Сегодня, 00:30 власть Украины использует уважаемых в мире специалистов как дымовую завесу в дери бане страны. и Бальцерович иностранец не первый и похоже не последний используют как ширму. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Іо Нік Сегодня, 00:26 Пане Бальцерович, хтось вирішив розпочати передвиборчу кампанію, "лед тронулся, господа заседатели..."! Ответить Цитировать Пожаловаться
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