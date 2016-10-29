Бальцерович назвал повышение "минималки" неприятным сюрпризом от власти

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Это второй неприятный "сюрприз" от украинской власти после продления моратория на продажу сельхозземель.

Никто из международных организаций не знали о решении украинской власти поднять "минималку" вдвое - Бальцерович Нацбанк Украины/Facebook

Повышение минимальной зарплаты вдвое - до 3200 грн, предложенное правительством на заседании, оказалось неприятным сюрпризом, о котором не знали советники и международные партнеры Украины, этом на брифинге заявил сопредседатель Стратегической группы советников Лешек Бальцерович, передает УНИАН.

"Неприятный сюрприз был вчера. Я хочу сказать, что ни я, и никто из международных организаций не знали об этом, что будет увеличение на 100% минимальной зарплаты. Что еще важно, мы не имели возможности ознакомиться с калькуляцией, на которую опирается это решение", - сказал он. По его словам, это стало вторым неприятным сюрпризом от власти в этом году. Первым было продление моратория на продажу сельхозземель.

Он пояснил, что данное решение требует представления множества расчетов. Во-первых, как это повлияет на расходную часть бюджета? Во-вторых, что будет с пенсионной системой и теневой экономикой? "Это важно, чтобы решения принимались не внезапно, а опирались на калькуляцию, и чтобы эту калькуляцию можно было назвать профессиональной", - сказал Бальцерович.

Советник отметил, что не указано количества законов, которые необходимо будет изменить в связи с ростом минимальной зарплаты. Он также сообщил, что был крайне удивлен предложению председателя Государственной фискальной службы о повышении минимальной зарплаты более чем на 100% без всякого оправдания. "Кажется, что это соревнование в популизме внутри самого правительства", - сказал Бальцерович. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.

Ранее кабинет министров намерен увеличить в проекте государственного бюджета на 2017 год размер минимальной зарплаты в два раза.