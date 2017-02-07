"Азот" Фирташа возобновил работу

На плановый уровень загрузки вышли цех аммиака и два цеха карбамида.

"Азот" возобновил выпуск продукции azot.cherkassy.net

Производитель азотных удобрений ПАО "Азот" (г. Черкассы), который входит в группу компаний Group DF, возобновил работу основных цехов по производству удобрений, сообщили пресс-служба Group DF.

Запущен цех по производству аммиака и два цеха по выпуску карбамида.

"Мы завершили комплекс плановых мероприятий по проведению капитальных ремонтов основных цехов и вывели на плановые уровни загрузки цех по производству аммиака с загрузкой 1630 тонн аммиак/cутки, два цеха по производству карбамида c загрузкой 1100 и 1020 тонн карбамида/cутки соответственно", - заявил глава правления "Азот" Виталий Скляров.

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Напомним, в мае 2015 года Group DF, основательно которой Дмитрий Фирташ, остановила работу "Азот" и "Ривнеазот".

Затем премьер-министр Арсений Яценюк обвинил Дмитрия Фирташа в сознательной остановке подконтрольных ему "Ривнеазот" и "Азот" из-за нежелания заплатить 6 млрд грн долга за газ НАК "Нафтогаз Украины" и угрожает национализировать эти крупные химические предприятия.