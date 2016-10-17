Аукцион по приватизации "Центрэнерго" намечен на май-июнь 2017 года

Также ФГИ рассчитывает провести конкурсы по продаже акций четырех облэнерго в декабре.

"Центрэнерго" продадут не ранее конца весны centrenergo.com

Аукцион по продаже 78,289% энергогенерирующей компании "Центрэнерго" планируется провести в мае-июне 2017 года, свидетельствуют материалы Фонда государственного имущества.

Кроме того, ФГИ рассчитывает в декабре 2016 года провести конкурсы по продаже 70% "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго" и 51% "Тернопольоблэнерго", сообщается на сайте ведомства.

В свою очередь конкурс по приватизации 60% "Запорижжяоблэнерго" намечен на январь 2017 года, а 71% "Черкассыоблэнерго" – на февраль 2017 года.

Как сообщалось, Украина обязалась перед МВФ приватизировать компанию "Центрэнерго" до конца марта 2017 года. ФГИ планировал выставить на приватизацию во втором квартале Херсонскую ТЭЦ, в третьем квартале – Николаевскую и Одесскую ТЭЦ, 51% "Тернопольоблэнерго" и 70% "Хмельницкоблэнерго". В свою очередь, на четвертый квартал текущего года была запланирована продажа Днепродзержинской ТЭЦ, "Центрэнерго", 70%-ых пакетов "Николаевоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", 71% "Черкассыоблэнерго" и 60% "Запорожьеоблэнерго".

Глава Фонда госимущества Игорь Билоус в интервью ZN.UA заявил, что государство планирует получить от продажи всех облэнерго около 300 миллионов долларов.