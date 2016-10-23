AT&T покупает Time Warner за 84,5 миллиарда долларов

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Сделка позволяет AT&T получить контроль над каналами HBO и CNN, а также студией Warner Bros.

AT&T и Time Warner заключили крупнейшую сделку в этом году

Компания AT&T огласила о том, что покупает медиаконгламерат Time Warner за 84,5 миллиарда долларов. Как сообщает Reuters , сделка станет крупнейшей в мире в этом году.

Заключение соглашения позволяет AT&T получить контроль над каналами HBO и CNN, а также студией Warner Bros. Компания заплатит по 107,5 доллара за акцию Time Warner. Ожидается, что соглашение вступит к силу к концу 2017 года.

У телекоммуникационной компании AT& T около 142 миллионов абонентов в Северной Америке. Около 38 миллионов человек пользуются принадлежащими ей видеосервисами DirecTV и U-verse.

Компании Time Warner принадлежат киностудии Warner Bros., New Line Cinema, телеканалы HBO, CNN, издательство DC Comics. В 2014 году компания отклонила предложение о покупке за 80 миллиардов долларов от 21st Century Fox.

Ранее сообщалось о том, что Киностудия Warner Bros планирует экранизировать пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая стала продолжением истории о мальчике-волшебнике.