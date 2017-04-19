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Апрельское похолодание замедлило посевные работы

19 апреля в 20:01

Сев ячменя отстает на 13% по сравнению с прошлым годом. 

Посевная_трактор_поле
Посевная замедлилась
sharanprost.ru
В связи с ухудшением погодных условий в Украине вновь замедлились темпы сева яровых зерновых культур, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт". 

На 18 апреля аграрии засеяли ранними зерновыми и зернобобовыми 2,23 миллиона га, что на 3,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

В частности, сев ячменя отстает на 13% по сравнению с 2016 годом. Так, по состоянию на сегодня засеяно 1,51 миллиона га против 1,73 миллиона га в 2016 году. Яровая пшеница посеяна на 155 тысяч га против 156 тысяч га в 2016-м. Наибольшие опасения у экспертов вызывают посевы кукурузы. По состоянию на 18 апреля кукурузой в Украине засеяно 341 тысяч га, что более чем в два с половиной раза отстает от прошлогоднего показателя (907 тысяч га). 

"Ухудшение погодных условий может привести к тому, что планы Минагропрода (4,5 миллиона га) могут быть выполнены не в полном объеме", - говорится в сообщении. В то же время аналитики отметили, что посевная площадь под горохом в Украине существенно превышает прошлогоднюю – на 71% - и составляет 372 тысячи га. 

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Сильные порывы ветра и мокрый снег обесточили более 150 населенных пунктов страны, из-за низких температур отменили занятия в школах нескольких областей. По данным синоптиков, ухудшение погодных условий и заморозки до минус 1-4 градусов ночью угрожают будущему урожаю плодовых деревьев в Украине. В частности, по некоторым оценкам, возможная потеря урожая плодовых составит около 30%.


По материалам: УНИАН
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