Апрельское похолодание замедлило посевные работы

Сев ячменя отстает на 13% по сравнению с прошлым годом.

Посевная замедлилась sharanprost.ru

В связи с ухудшением погодных условий в Украине вновь замедлились темпы сева яровых зерновых культур , сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

На 18 апреля аграрии засеяли ранними зерновыми и зернобобовыми 2,23 миллиона га, что на 3,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В частности, сев ячменя отстает на 13% по сравнению с 2016 годом. Так, по состоянию на сегодня засеяно 1,51 миллиона га против 1,73 миллиона га в 2016 году. Яровая пшеница посеяна на 155 тысяч га против 156 тысяч га в 2016-м. Наибольшие опасения у экспертов вызывают посевы кукурузы. По состоянию на 18 апреля кукурузой в Украине засеяно 341 тысяч га, что более чем в два с половиной раза отстает от прошлогоднего показателя (907 тысяч га).

"Ухудшение погодных условий может привести к тому, что планы Минагропрода (4,5 миллиона га) могут быть выполнены не в полном объеме", - говорится в сообщении. В то же время аналитики отметили, что посевная площадь под горохом в Украине существенно превышает прошлогоднюю – на 71% - и составляет 372 тысячи га.

Сильные порывы ветра и мокрый снег обесточили более 150 населенных пунктов страны, из-за низких температур отменили занятия в школах нескольких областей. По данным синоптиков, ухудшение погодных условий и заморозки до минус 1-4 градусов ночью угрожают будущему урожаю плодовых деревьев в Украине. В частности, по некоторым оценкам, возможная потеря урожая плодовых составит около 30%.





