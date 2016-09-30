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Антимонопольный комитет оштрафовал Укрсиббанк

30 сентября в 21:22

Финансовое учреждение нарушило конкурентное законодательство.

Укрсиббанк
Укрсиббанк заплатит штраф в размере 82,6 тысяч гривень
Facebook/УкрСиббанк
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО "Укрсиббанк" на 82,9 тысяч гривень за нарушение конкурентного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

"Оштрафовано ПАО "Укрсиббанк" на 82,6 тысяч гривень за нарушение конкурентного законодательства в виде представления информации в неполном объеме по требованию органа комитета в установленный им срок", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября АМКУ разрешил холдинговой компании Альфа-Групп ABH Holdings S.A. (ABHH), опосредованно владеющей "Альфа-Банком" (Киев), приобрести 100% акций ПАО "Укрсоцбанк"(Киев)Управляющий директор "Альфа-Банка" Рушан Хвесюк отметил, что стороны рассчитывают закрыть сделку до конца текущего года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги УкрСиббанк АМКУ банк нарушение
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