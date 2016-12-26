Антимонопольный комитет оштрафовал Приватбанк на 82 тысячи гривень

АМКУ уличил банк в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Приватбанк оштрафовали за несвоевременное информирование АМКУ Alimkin / Depositphotos

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО коммерческий банкна 82 тысячи 600 гривень за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде подачи ведомству информации в неполном объеме в установленный срок.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 26 декабря, сообщает пресс-служба АМКУ.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн. Кабмин также поручил Минфину выпустить ОВГЗ на сумму до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации Приватбанка читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".