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Антимонопольный комитет обязал порт "Южный" отменить скандальный тендер

3 ноября в 23:29

В АМКУ выяснили, что ни одно из предложений участников тендера на дноуглубительные работы не отвечает требованиям заказчика.

порт южный
АМКУ принял решение по скандальному тендеру на дноуглубительные работы в порту "Южный"
Антимонопольный комитет Украины обязал Южненский филиал  Администрации  морских портов Украины отменить результаты скандального тендера на дноуглубительные работы в порту "Южный".

Сответствующее решение было принято на заседании Административной коллегии АМПУ в четверг, 3 ноября, сообщает пресс-служба Антимономольного комитета.

Согласно решению коллегии, ни одно из предложений участников тендера на дноуглубительные работы не отвечает требованиям заказчика.

Как сообщалось, 30 сентября АМКУ принял к рассмотрению жалобу компании "Ван Оорд Украина", в которой указывалось на нарушение заказчиком условий тендерных процедур на работы в порту "Южный".  Компания настаивала на необходимости признать незаконным и отменить решение заказчика об отклонении квалификационного предложения "Ван Оорд Украина" и признании победителем тендера компании "Ян Де Нул Украина".

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21 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил АМПУ отменить скандальный тендер на дноуглубительные работы в морском порту "Южный", в ходе подготовки которого вскрылись громкие коррупционные факты. АМПУ не отреагировала на поручения главы правительства, сославшись на намерение выполнить решение Антимонопольного комитета по данному вопросу. Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал формальностью заседание АМКУ по данному вопросу.  

По словам народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко, парламентская фракция "Народного фронта угрожала Гройсману выходом из коалиции из-за его поручения АМПУ.

"Премьеру предъявили претензию о том, что он рушит сговор вокруг этого тендера. И если он будет это делать дальше, то "Народный фронт" поднимет вопрос о выходе из коалиции", - заявил депутат.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Южный тендер АМПУ АМКУ порт
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