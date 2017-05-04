АМКУ разрешил "Кернелу" скупить сразу десять агропредприятий

Сделки обеспечивают более 50% голосов в высших органах управления предприятий.
Антимонопольный комитет разрешил холдингу "Кернел" приобрести контрольные пакеты акций десяти украинских аграрных предприятий. Об этом со ссылкой на данные АМКУ, передает "УНИАН".
Покупка предприятий в Киевской, Черкасской и Винницкой областях будет оформлена на нидерландськую компанию Jerste B. V, которая принадлежит "Кернелу".
В частности, Jerste BV получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале сельскохозяйственных предприятий "Агро Инвест Украина" (г. Киев), "Агро Логистика Украина" (Киевская обл.), "Богдановское Вирфил Лимитед" (Киевская обл.), "Долинка-Агро" (Черкасская обл.), "Киевская Русь Вирфил Лимитед" (Киевская обл.), "Колос Вирфил Лимитед" (Киевская обл.), "Коритня-Агро КМ" (Черкасская обл.), "Лан Вирфил Лимитед" (Киевская обл.), "Лукашовка и К" (Черкасская обл.) и "Юшкивцы-Агро" (Винницкая обл.). Сделки обеспечивают более 50% голосов в высшем органе управления обществ.
"Кернел" – крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла, производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE. "Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $ 225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФР. Его выручка сократилась на 14,6% - до $ 1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $ 346,4 млн.
Напомним, что крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в марте 2017 года, как и в январе-феврале, стал агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 1,335 млрд грн (за два первых месяца года – 2,194 млрд грн).УНИАН