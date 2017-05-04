АМКУ разрешил "Кернелу" скупить сразу десять агропредприятий

Сделки обеспечивают более 50% голосов в высших органах управления предприятий.

АМКУ разрешил «Кернелу» увеличить свою рыночную долю Антимонопольный комитет разрешил холдингу "Кернел" приобрести контрольные пакеты акций десяти украинских аграрных предприятий. Об этом со ссылкой на данные АМКУ, передает "УНИАН".

Покупка предприятий в Киевской, Черкасской и Винницкой областях будет оформлена на нидерландськую компанию Jerste B. V, которая принадлежит "Кернелу".

В частности, Jerste BV получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале сельскохозяйственных предприятий "Агро Инвест Украина" (г. Киев), "Агро Логистика Украина" (Киевская обл.), "Богдановское Вирфил Лимитед" (Киевская обл.), "Долинка-Агро" (Черкасская обл.), "Киевская Русь Вирфил Лимитед" (Киевская обл.), "Колос Вирфил Лимитед" (Киевская обл.), "Коритня-Агро КМ" (Черкасская обл.), "Лан Вирфил Лимитед" (Киевская обл.), "Лукашовка и К" (Черкасская обл.) и "Юшкивцы-Агро" (Винницкая обл.). Сделки обеспечивают более 50% голосов в высшем органе управления обществ.

"Кернел" – крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла, производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE. "Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $ 225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФР. Его выручка сократилась на 14,6% - до $ 1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $ 346,4 млн.

Напомним, что крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в марте 2017 года, как и в январе-феврале, стал агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 1,335 млрд грн (за два первых месяца года – 2,194 млрд грн).