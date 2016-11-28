АМКУ представил проект рекомендаций по оценке горизонтальных концентраций

Публичное обсуждение проекта состоится 14 октября.
Проект документа разработан совместно с экспертами из антимонопольных органов Литвы и Германии в рамках проекта Евросоюза Twinning, одним из компонентов которого является согласования процесса контроля концентраций в соответствии со стандартами ЕС.
В проекте также учтены рекомендации экспертов Федеральной торговой комиссии США, которые сотрудничают с АМКУ.
В Антимонопольном комитете заявили, что документ разработан для повышения уровня прозрачности и усовершенствования подходов к оценке горизонтальных концентраций.
Как сообщила пресс-служба АМКУ 28 ноября, комментарии и предложения к проекту документа можна подавать до 7 декабря на электронную почту methodology@amcu.gov.ua.
Публичное обскждение проекта состоится 14 екабря в 10:00 по адресу: Киев, ул. Митрополита Василия Лыпкивского, 45.ZN.UA