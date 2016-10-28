АМКУ оштрафовал семь сетей АЗС на 204 млн грн за сговор с целью повышения цен на бензин

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Больше всех придется заплатить "ОККО" - более 77 млн грн.

Семь АЗС вынуждены будут заплатить штраф а общую сумму 204,325 млн грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал семь нефтетрейдеров на общую сумму 204,325 млн грн за согласованные действия при установлении цен на топливо.

Так, "ОККО" оштрафовано на 77,881 млн грн, "WOG" – на 54,036 млн грн, "Альянс Холдинг" – на 39,711 млн грн, "Золотой экватор" – на 16,195 млн грн, "АМИК Украина" (до 8 мая 2015 года - "ЛУКОЙЛ Украина") – 12,53 млн грн, Socar – 2,534 млн грн, "Параллель" – на 1,438 млн грн.

"В ходе расследования было установлено, что на протяжении января 2013 года - января 2016 года ответчики одновременно или почти одновременно (с интервалом в несколько дней) меняли розничные цены реализации бензина марки А-95 и дизельного топлива путем указания этих цен на информационном табло на стационарных АЗС. Такие действия привели к устранению ценовой конкуренции между нефтетрейдерами и побудили других участников рынков устанавливать свои розничные цены на необоснованном уровне и, как следствие, это привело к снижению конкуренции на рынке в целом", - отмечают в АМКУ.

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Напомним, в январе Антимонопольный комитет Украины начал расследование в связи с "параллельными антиконкурентными" действиями нефтерейдеров. Председатель комитета Юрий Терентьев подчеркнул, что на рынке нефтепродуктов присутствуют "признаки параллельного антиконкурентного поведения нескольких игроков".

Ранее с интервью ZN.UA Юрий Терентьев заявлял, что АМКУ подозревает операторов АЗС в "молчаливом сговоре". Причиной такого вывода он назвал то, что цены на автозаправках не сильно отличаются друг от друга.