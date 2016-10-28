АМКУ оштрафовал семь сетей АЗС на 204 млн грн за сговор с целью повышения цен на бензин

Больше всех придется заплатить "ОККО" - более 77 млн грн.
Так, "ОККО" оштрафовано на 77,881 млн грн, "WOG" – на 54,036 млн грн, "Альянс Холдинг" – на 39,711 млн грн, "Золотой экватор" – на 16,195 млн грн, "АМИК Украина" (до 8 мая 2015 года - "ЛУКОЙЛ Украина") – 12,53 млн грн, Socar – 2,534 млн грн, "Параллель" – на 1,438 млн грн.
"В ходе расследования было установлено, что на протяжении января 2013 года - января 2016 года ответчики одновременно или почти одновременно (с интервалом в несколько дней) меняли розничные цены реализации бензина марки А-95 и дизельного топлива путем указания этих цен на информационном табло на стационарных АЗС. Такие действия привели к устранению ценовой конкуренции между нефтетрейдерами и побудили других участников рынков устанавливать свои розничные цены на необоснованном уровне и, как следствие, это привело к снижению конкуренции на рынке в целом", - отмечают в АМКУ.
Напомним, в январе Антимонопольный комитет Украины начал расследование в связи с "параллельными антиконкурентными" действиями нефтерейдеров. Председатель комитета Юрий Терентьев подчеркнул, что на рынке нефтепродуктов присутствуют "признаки параллельного антиконкурентного поведения нескольких игроков".
Ранее с интервью ZN.UA Юрий Терентьев заявлял, что АМКУ подозревает операторов АЗС в "молчаливом сговоре". Причиной такого вывода он назвал то, что цены на автозаправках не сильно отличаются друг от друга.Интерфакс-Украина