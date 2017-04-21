АМКУ направил в ГИС заявление о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 миллиардов

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Антимонопольный комитет осуществил все необходимые меры по принудительному взысканию с "Газпрома" штрафа и пени.

Антимонопольный комитет направил в Исполнительную службу заявление о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн gazprom.ru

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с российского172 миллиардов гривень, сообщили в пресс-службе АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины осуществил все необходимые меры по принудительному взысканию с ПАО "Газпром" штрафа и пени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с "Газпрома" на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Напомним, что Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда от 5 декабря 2016 года, которым "Газпром" обязали выплатить штраф и пеню, наложенные АКУ, в суме 172 млрд грн. (около $ 6,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

Однако 12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным решение АМКУ, но иск не был принят судом к рассмотрению. "Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность решения.

Затем, в октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.

Пеня для "Газпрома" рассчитывалась в размере 1,5% от размеров долга за каждый день просрочки (около 1,289 млрд грн. в день). По закону размер пени не может превышать размер штрафа. В связи с этим АМКУ подал иск о взыскании 85,966 млрд грн. штрафа и 85,966 млрд грн. Пени.

Министерство энергетики России 9 декабря выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева и призывало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что изъятие транзитного газа в рамках выполнения решения хозсуда невозможно.