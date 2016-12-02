Американский индекс Dow Jones установил новый рекорд

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На индекс повлияли данные о деловой активности.

Индекс Dow Jones достиг отметки в 19191,93 пунктов fitsnews.com

Индекс Dow Jones, несмотря на снижение в четверг осносных фондовых индексов США, в пятницу, 2 декабря, достиг рекордно высокого уровня на фоне данных по деловой активности в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36% - до 19191,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,36%, до 5251,11 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,35%, до 2191,08 пункта.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре увеличился до 53,2% с октябрьских 51,9%, тогда как аналитики ожидали роста индикатора до 52,2%. Показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.

Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 ноября, выросло на 17 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 268 тысяч. Эксперты ожидали роста показателя на две тысячи по сравнению с уровнем предыдущей недели — до 253 тысяч.

Напомним, в январе прошлого года на биржах в США индекс Dow Jones пережил крупнейший обвал за последние 119 лет. Тогда Dow Jones опустился более чем на 5% или 911 пунктов