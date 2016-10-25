Альтернативная энергетика стала более распространенным источником электричества, чем уголь – FT

Несмотря на то, что традиционные электростанции все еще производят большую часть электроэнергии, количество станций возобновляемой энергетики стремительно растет.

Производство электроэнергии с помощью солнечных и ветровых станций стало дешевле. ecotechnica.com.ua

В течение прошлого года в мире ежедневно устанавливались около 500 тысяч солнечных панелей. А каждый час в таких странах какзапускаются две ветровые турбины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Международное энергетическое агентство, отмечая, что "зеленая" энергетика отобрала лидерство в угля как крупнейшего источника электроэнергии в мире.

"Мы наблюдаем трансформацию мирового рынка, которую вызвали возобновляемые источники энергии", - сказал исполнительный директор агентства Фатих Бирол.

Он пояснил, что частично стремительное распространение альтернативной энергетики было вызвано падением стоимости производства электроэнергии благодаря солнечным и ветровым станциям, что было "невозможно" еще пять лет назад.

Несмотря на то, что на уголь и ископаемое топливо до сих пор приходится большая часть генерации электроэнергии, традиционные энергетические компании были озадачены скоростью роста роли альтернативной энергетики и резким падением стоимости экологических технологий. Средняя себестоимость производства электроэнергии на ветровых станциях с 2010 до 2015 года упала на 30%, а на солнечных станциях - на две третьи.

В Международном энергетическом агентстве ожидают, что в течение ближайших пяти лет стоимость электроэнергии с ветряков сократится еще на 15%, а из солнечных батарей – на четверть.

Недавно агентство Fitch предупредило нефтяные компании об угрозе со стороны электромобилей. Угроза для них заключается в том, что распространение электромобилей может создать "смертельную инвестиционную спираль", из-за которой нервные владельцы акций нефтяных компаний начнут продавать свои доли, повышая цену долгов.