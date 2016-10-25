Альтернативная энергетика стала более распространенным источником электричества, чем уголь – FT

Несмотря на то, что традиционные электростанции все еще производят большую часть электроэнергии, количество станций возобновляемой энергетики стремительно растет.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Международное энергетическое агентство, отмечая, что "зеленая" энергетика отобрала лидерство в угля как крупнейшего источника электроэнергии в мире.
"Мы наблюдаем трансформацию мирового рынка, которую вызвали возобновляемые источники энергии", - сказал исполнительный директор агентства Фатих Бирол.
Он пояснил, что частично стремительное распространение альтернативной энергетики было вызвано падением стоимости производства электроэнергии благодаря солнечным и ветровым станциям, что было "невозможно" еще пять лет назад.
Несмотря на то, что на уголь и ископаемое топливо до сих пор приходится большая часть генерации электроэнергии, традиционные энергетические компании были озадачены скоростью роста роли альтернативной энергетики и резким падением стоимости экологических технологий. Средняя себестоимость производства электроэнергии на ветровых станциях с 2010 до 2015 года упала на 30%, а на солнечных станциях - на две третьи.
В Международном энергетическом агентстве ожидают, что в течение ближайших пяти лет стоимость электроэнергии с ветряков сократится еще на 15%, а из солнечных батарей – на четверть.
Недавно агентство Fitch предупредило нефтяные компании об угрозе со стороны электромобилей. Угроза для них заключается в том, что распространение электромобилей может создать "смертельную инвестиционную спираль", из-за которой нервные владельцы акций нефтяных компаний начнут продавать свои доли, повышая цену долгов.ZN.UA